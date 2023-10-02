В Подмосковье приступили к сбору урожая мискантуса

В городском округе Шатура специалистами АО НПО «Биотехкомпозит» планируется создать производство, где из мискантуса будут получать растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару, картон и бумагу. Как отмечает куратор Минсельхозпрода заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов, аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растет плантация мискантуса площадью в 270 гектаров, в планах увеличить ее до 500.

У растительного сырья большие перспективы, уверены специалисты. В Подмосковье растет российский сорт мискантуса, полученный учеными из Новосибирска. Растительная целлюлоза из этой культуры по многим показателям превышает качество сырья, сделанного из древесины. Таким образом, можно сохранять лесные ресурсы, которые восполняются столетия. Между тем, одна промышленная плантация мискантуса способна плодоносить 20-25 лет.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.