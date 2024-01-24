В Подмосковье продолжают активное развитие органического направления

Подмосковье занимает второе место в тройке лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава ведомства Владислав Мурашов отметил, что формирование и развитие рынка органической продукции является одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса региона. Так, в регионе тринадцать производителей производят органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукцию растениеводства.

Сертификат производителя органической продукции способствует формированию положительного имиджа компании, увеличению интереса к продукции со стороны потенциальных покупателей и повышает эффективность участия в профильных выставках. Также органическая сертификация позволяет производителям выделить свою продукцию на прилавках магазинов.

Напоминаем, что в регионе действует государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья», в рамках которой за счет средств бюджета области производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.