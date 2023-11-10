В Подмосковье продолжают реализацию проектов по импортозамещению в сельском хозяйстве

На сегодняшний день в Подмосковье реализуется пять инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства, суммарный объем инвестиций в которые составляет почти 24 миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Так, на предприятиях будет создано свыше одной тысячи новых рабочих мест для жителей региона. Одним из таких проектов является проект «Птицефабрики «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» из Наро-Фоминска. В рамках проекта планируется создание нового племенного репродуктора бройлерных кур. Инвестиции в проект — более 4 млрд рублей.

Еще один проект реализует компания «БИОТЕХ-ЗОО» из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных. Компании предоставлен земельный участок в подмосковном Домодедово в рамках программы региональной поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.