В Подмосковье проходит сев озимых культур

В Московской области в разгаре подготовка полей к зиме.

Как отмечает куратор Минсельхозпрода, зампред регионального правительства Георгий Филимонов, в настоящий момент озимыми культурами засеяно более 70 тысяч гектаров, это 67 процентов от плана. Озимые зерновые засеяны на площади более 60 тысяч гектаров, масличные пока занимают 9,5 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что кикбоксеры из Реутова отличились на чемпионате Московской области.