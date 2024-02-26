В Подмосковье проходит Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес»

Парк «Патриот», расположенный в подмосковном Одинцово, принимает IV Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что участие в форуме принимают представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных и коммерческих организаций, крупнейших банков.

Примечательно, что Подмосковье является одним из лидеров среди регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 440 тысяч субъектов МСП и свыше 660 тысяч самозанятых. Для удобства предпринимателей региона все меры поддержки переведены в электронный вид.

Во второй день форума пройдут панельные дискуссии, стратегические сессии и круглый стол на тему «Мой бизнес. На старт. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в новых регионах Российской Федерации».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.