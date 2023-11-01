В Подмосковье расширяет производство один из крупнейших производителей гофрокартона

Специалисты подмосковного Главгосстройнадзора завершают проверку по завершению строительства производственно-складского комплекса в Павловском Посаде.

Местный гофрокомбинат всего за четыре месяца построил здание из быстровозводимых конструкций площадью 63 тысячи квадратных метров. Здесь будут хранить гофрированную упаковочную продукцию: коробы, ящики, тару, лотки и влагостойкий картон.

Павлово-Посадский гофрокомбинат выпускает почти два миллиона изделий ежедневно, входит в десятку крупнейших российских производителей гофрокартона, гофротары и гофроупаковки.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Китай посетил завод крупнейшей автомобильной компании и пригласил ее представителей в Московскую область.