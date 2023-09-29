В Подмосковье с начала 2023 года отмечен рост промышленного производства

Показатели социально-экономического развития Московской области демонстрируют положительные значения. Об этом рассказали в региональном Министерстве экономики и финансов со ссылкой на данные Росстата.

По итогам восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Московской области составил 112 процентов. При этом обрабатывающие производства выросли на 13,8 процента. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг промышленного характера достиг 3,4 триллиона рублей, что на 19,4 процента больше аналогичного периода 2022 года.

Прирост оборота розничной торговли составил 4,4 процента. Увеличились объемы оптовой торговли, обороты общественного питания и другие экономические показатели.

На рынке труда ситуация на рынке стабильная. Среднемесячная заработная плата достигла 78 тысяч рублей, увеличившись на 14,5 процента.

Ранее сообщалось, что Московская область стала самым популярным осенним направлением внутреннего туризма.