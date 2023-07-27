На пожертвования жителей Подмосковья восстанавливается православная святыня
Фото: [Алена Жамкова]
Колокольня Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря в Куровском (Орехово-Зуевский городской округ) восстанавливается на пожертвования неравнодушных жителей Подмосковья.
Долгое время святыня была почти в разрушенном состоянии. Но сегодня она обретает былое величие. По словам насельника Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря иеромонаха Даниила Шамайко, средства на восстановление собираются всем миром. Уже укреплен фундамент колокольни, сделана пристройка, заканчиваются фасадное оформление. На следующем этапе реставрации будет приведен в порядок купол храма.
Прием пожертвований продолжается.
Ранее сообщалось, что подмосковный атлет отличился на чемпионате России по современному пятиборью.