На пожертвования жителей Подмосковья восстанавливается православная святыня

Долгое время святыня была почти в разрушенном состоянии. Но сегодня она обретает былое величие. По словам насельника Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря иеромонаха Даниила Шамайко, средства на восстановление собираются всем миром. Уже укреплен фундамент колокольни, сделана пристройка, заканчиваются фасадное оформление. На следующем этапе реставрации будет приведен в порядок купол храма.

Прием пожертвований продолжается.

Ранее сообщалось, что подмосковный атлет отличился на чемпионате России по современному пятиборью.