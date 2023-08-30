В Подмосковье создаются условия для международного бизнеса

На площади более пяти тысяч квадратных метров будут построены железнодорожный и автомобильный пункты таможенного контроля, насосные станции пожаротушения и станции водоснабжения, три железнодорожных пути, склад и офис.

Расширение терминала позволит увеличить его пропускную способность и ускорить обработку контейнеров. Ожидается, что через объект будет проходить около 15 процентов всех грузов из Китая в Россию. Создание мощного логистического терминала является совместным предприятием ОАО «РЖД» и группы компаний «Ляонин Порт». Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей.

Планируемый срок завершения строительства — четвертый квартал 2023 года.

Ранее сообщалось, что гимнасты из подмосковных Люберец выиграли губернаторские соревнования.