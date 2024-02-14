В Подмосковье стартовал новый отбор заявок на получение ИТ-грантов

На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор заявок на получение финансовой поддержки для ИТ-компаний. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что правительство Подмосковья выдает подобные гранты уже полтора года, и это является эффективной мерой поддержки. Например, только в прошлом году областные ИТ-организации приняли на работу чуть менее двух с половиной тысяч высококлассных специалистов.

Примечательно, что подать онлайн-заявку на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД.

Сумма грантов составляет до двухсот сорока тысяч рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на заработную плату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

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