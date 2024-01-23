В Подмосковье стартовал прием заявок на юбилейный конкурсный отбор в акселератор «Спринт»

Подмосковные ИТ-компании, разрабатывающие решения для новых коммуникационных интернет-технологий, могут подать заявку для участия в десятом, юбилейном конкурсном отборе в акселератор «Спринт». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.