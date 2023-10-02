В Подмосковье стартовала неделя промышленного туризма

Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, этот институт стал первой в мире площадкой, где были объединены фундаментальная наука, прикладные исследования, конструкторские разработки, а также производство и испытания опытных летательных аппаратов. Сегодня в Жуковском проводятся испытания летательных аппаратов по самым разным параметрам.

Среди участников мероприятия студенты колледжа «Авиационный техникум имени В.А. Казакова». Ребята с интересом ознакомились с самой большой в Европе дозвуковой аэродинамической трубой. По словам руководителя центра корпоративной культуры ЦАГИ Екатерины Груниной, в ходе экскурсии наглядно показано, как высокие технологии в авиационной промышленности влияют на развитие смежных отраслей и качество жизни людей.

Всего в неделе промтуризма примут участие четыре подмосковных предприятия. Помимо ЦАГИ мероприятия пройдут в «ЦНИИмаш» (Королев), на Загорском трубном заводе (Сергиев-Посад) и на предприятии «Истринская сыроварня» (Истра).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.