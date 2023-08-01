В подмосковных лесах с начала года прочистили более 160 километров лесных дорог

Как отмечает заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, соответствующие работы ведутся с начала весны и до твердого снежного покрытия. В этом году противопожарные меры запланировано организовать на дорогах, протяженностью 283,7 км. Специалисты лесхоза работают с опережением графика. В настоящий момент вычищено более 160 километров.

Дороги в лесу предназначены для проезда специального транспорта к водоемам и участкам, которым грозит опасность возгорания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье следят за вывозом из садоводческих хозяйств коммунальных отходов.