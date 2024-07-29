В Подмосковье увеличили производство электрического оборудования

Производство электрического оборудования в Подмосковье за первое полугодие выросло почти на двадцать процентов, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличено на 19,5 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — уточнила она.

Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, также добавила, что производство аккумуляторных батарей и электрических аккумуляторов в указанный период выросло более чем в два раза и составило почти 213 процентов.

Также в Подмосковье увеличили производство трансформаторов, электродвигателей, генераторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье увеличило долю производства сыра в России.