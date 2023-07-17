В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют участок, связывающий Можайское и Минское шоссе

Ремонтные работы проведут в рамках нацпроекта на дорожном участке, который связывает Можайское и Минское шоссе в Можайске. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Речь идет об участке от Минского шоссе до Партизанской улицы в деревне Шаликово. Здесь обновят покрытие, нанесут разметку и укрепят обочины. Работы проведут в этом году.

Проведение ремонта сделает более комфортным проезд не только к указанным трассам, но и к объектам социальной инфраструктуры. Перемены оценят пятнадцать тысяч водителей.

В общей сложности в Можайске на текущий год запланирован ремонт семнадцати участков региональной дорожной сети. Их общая протяженность составит около тридцати семи километров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность открытия нового автовокзала в Бронницах.