В Подмосковье введено в оборот 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель

В 2023 году по плану необходимо выделить 35 тысяч гектаров, 26 уже введено в оборот. Как отметил в интервью агентству Интерфакс куратор областного Минсельхозпрода, зампред регионального правительства Георгий Филимонов, к концу года план будет реализован, это одна из приоритетных задач. Одна из главных мер поддержки хозяйств, которые вводят землю в оборот, — это компенсация за приобретенную технику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.