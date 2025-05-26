В Подмосковье выросли цены на аренду дач

За год аренда дач в Московской области подорожала на 34% и теперь составляет 68 тыс. руб., сообщил РИА Недвижимость гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Больше всего выросли цены на аренду дач в Смоленской области — на 57%, до 57,8 тыс. руб.

В Рязанской области аренда дач подорожала на 38%, до 52,4 тыс. руб. в месяц. На 37% подорожала аренда дач в Подмосковье, до 94,7 тыс. руб. в месяц.

Меньше всего подорожала аренда жилья в Калужской области (+23%, до 61,6 тыс. руб. в месяц).

Объем предложения в Подмосковье и ближайших от нее областях, по данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, вырос примерно на 25%, до 3,4 тыс. лотов, 400 из них сдается в аренду в регионах, граничащих с Московской областью.

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