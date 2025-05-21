Аккуратно и систематично: эксперты назвали лучшие методы борьбы с борщевиком на участке

Борщевик является агрессивным и инвазивным растением, которое может вызвать серьезные проблемы на участке. Кроме того, для собственников участков в Московской области, которые не борются с сорняком, предусмотрены штрафы от 2 до 5 тыс. рублей. О том, как уничтожить борщевик на даче своими силами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

Эксперт отметила, что его сок содержит фототоксичные вещества. Это делает контакты с растением опасными для человека. Поэтому для борьбы с ним необходимо действовать аккуратно и систематично.

«Один из самых эффективных способов — это механическое удаление. Для этого нужно надеть перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с соком растения. Следует выкопать корни борщевика из земли. Лучше всего делать это в солнечную погоду, когда растение активно растет, так как в этот период корни легче удалить. Убедитесь, что вы извлекли корни целиком, так как даже маленькие фрагменты могут дать новый рост», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если механическое удаление не дает желаемых результатов, можно использовать химические методы, добавила она.

«Существует множество гербицидов, которые эффективно уничтожают борщевик. Важно выбирать препараты, специально предназначенные для борьбы с такими растениями. Однако использование химических веществ требует осторожности: необходимо следовать инструкциям на упаковке, а обрабатываемый участок следует закрыть для домашних животных и детей. Обработка должна проводиться в безветренную погоду, чтобы избежать воздействия жидкости на другие растения», — подчеркнула эксперт.

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Кроме того, в борьбе с борщевиком можно использовать и биологические методы борьбы: мучнистых червей или другие организмы, которые поедают борщевик.

«Этот метод требует времени и терпения, но может стать эффективным в долгосрочной перспективе и не нанесет вреда окружающей среде. Также стоит отметить, что регулярное скашивание борщевика тоже может быть полезным. Вместо того чтобы допускать его цветение и размножение, старайтесь скашивать растения до того, как они зацветут. Это поможет предотвратить распространение семян и, в конечном итоге, снизит численность борщевика на участке», — добавила садовод.

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