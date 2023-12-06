В Подмосковье закупают минеральные удобрения для весенних полевых работ

В Московской области идет подготовка к весенним полевым работам 2024 года.

В настоящий момент общая обеспеченность удобрениями сельхозпредприятий составляет 23,7 процента, отмечает зампред подмосковного правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов. Наибольший объем использования минеральных удобрений в 2023 году пришелся на шесть муниципальных образований — Сергиев Посад, Раменское, Серебряные Пруды, Зарайск, Клин и Ступино.

Ранее сообщалось, что станция электроснабжения для крупнейшего тепличного комплекса Подмосковья появится в Кашире.