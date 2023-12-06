Станция электроснабжения для крупнейшего тепличного комплекса Подмосковья появится в Кашире

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку завершения строительства подстанции «Тепличная», которая будет использоваться для обеспечения электроснабжением сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрокультура Групп» в деревне Знаменское городского округа Кашира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки было выдано заключение о соответствии проектной документации. На подстанции также был установлен силовой трансформатор мощностью 80 МВА. Саму подстанцию выполнили с учетом требований корпоративного фирменного стиля ПАО «Россети», потому что обслуживаться объект будет дочерними компаниями. Отметим, что «Агрокультура Групп» является лидером Московской области по выращиванию овощей, зелени и ягод в защищенном грунте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».