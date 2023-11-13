В Подмосковье запустили импортозамещающую технологию переработки цитрусовых эфирных масел
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Группа компаний «СОЮЗСНАБ» начала производство линейки высокофолдовых эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Ранее эфирные масла поставляли в Россию из Бразилии, Турции, Испании и США. Сейчас же, помимо зарубежных поставок, мы имеем альтернативу отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Отмечается, что фолдовые масла более концентрированы по ароматобразующим веществам. Они также имеют особый профиль аромата и более стабильны в готовом продукте. А с применения фолдовых масел, напитки будут обладать ярким и сочным вкусом, например, свежих фруктов или ягод.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.