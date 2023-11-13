В Подмосковье запустили импортозамещающую технологию переработки цитрусовых эфирных масел

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» начала производство линейки высокофолдовых эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Ранее эфирные масла поставляли в Россию из Бразилии, Турции, Испании и США. Сейчас же, помимо зарубежных поставок, мы имеем альтернативу отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Отмечается, что фолдовые масла более концентрированы по ароматобразующим веществам. Они также имеют особый профиль аромата и более стабильны в готовом продукте. А с применения фолдовых масел, напитки будут обладать ярким и сочным вкусом, например, свежих фруктов или ягод.

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