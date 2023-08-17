В Подмосковье запустят производство изделий для микроэлектроники

В индустриальном парке «Есипово» (городской округ Солнечногорск) готовится к запуску в 2024 году производство изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники.

Как отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций компании «Технологии кварцевых кристаллов» составит около 200 миллионов рублей. Благодаря открытию нового производства будет создано более 50 рабочих мест.

На новом предприятии планируется разместить не только производственный комплекс, но и центр для научных исследований в области производства новых сплавов стекла. Кроме того, инвестор планирует заняться подготовкой специалистов по своему основному профилю.

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