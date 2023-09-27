В Подмосковье завершают сев озимого рапса

В регионе озимым рапсом засеяно 9,5 тысяч гектаров земли, что составляет 97 процентов от плана.

Как отмечает зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, рапс применяют как для производства пищевых, так и технических масел. Культура необходима при изготовлении силоса, сенажа, травяной муки. Она считается прекрасным медоносом — с гектара собирают до 100 килограммов меда. У рапса много и других ценных качеств.

Всего в Подмосковье озимыми культурами засеяно более 70 тысяч гектаров. Большую часть площадей, около 61 тысячи гектаров, занимают озимые зерновые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.