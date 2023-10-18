В подмосковной Дубне строится завод электротехнического оборудования

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» введена в эксплуатацию вторая очередь завода по производству электротехнического оборудования «Энкор».

Реализация проекта позволит резиденту ОЭЗ «Дубна» расширить ассортимент выпускаемого им импортозамещающего оборудования. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, корпорация Encore завершила строительство второй очереди раньше срока. В цехе площадью свыше шести тысяч квадратных метров разместится производство оборудования для электроэнергетической инфраструктуры железных дорог и метрополитена, а также городского наземного транспорта.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более двух миллиардов рублей, отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, что первая очередь завода была введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Здесь производят более ста видов электротехнического оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.