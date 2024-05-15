В подмосковной Коломне продолжается реконструкция цементного завода
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку хода реконструкции цеха помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)» (входит в ГК «Цементум»), расположенного в городском округе Коломна.
Отмечается, что в настоящее время здесь реконструируют здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Модернизация предприятия позволит до минимума снизить вредное воздействие на окружающую среду и выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить производительность труда и качество самой продукции — сухих цементных смесей.
Примечательно, что к работам по реконструкции приступили в марте 2024 года, и на сегодняшний день строительная готовность составляет девяноста пять процентов. Ведутся работы по пуско-наладке технологического оборудования. Также на территории завода завершают реконструкцию корпуса мастерской площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров. Завершат реконструкцию к концу июня текущего года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства.