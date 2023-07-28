В подмосковном Чехове построят современный деловой офис

Инвестиции застройщика компании «ИнвестПромСтрой» составят 65 миллионов рублей, сообщает региональное Министерство жилищной политики. Двухэтажный корпус площадью почти две тысячи «квадратов» будет сдаваться в аренду деловому сообществу. Скоро начнется обустройство стройплощадки. Реализация проекта, отметим, позволит создать 25 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове по просьбе жителей приступили к ремонту одной из главных дорог.