В подмосковном Чехове по просьбам жителей приступили к ремонту одной из главных дорог

В Чехове с помощью голосования на портале «Добродел» выбрана автотрасса для капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Подрядная организация выделила людей и технику на участок дороги, которая ведет к поселку Любучаны. По этой трассе каждый день проезжают около шести тысяч автомобилей. В настоящий момент снимается старое покрытие. Для укладки нового приготовлено 1,6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Запланировано, что в этом году в городском округе будут модернизированы покрытия еще на трех областных трассах.

Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты восстанавливают школу в Мариуполе.