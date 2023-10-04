В подмосковном Дмитрове крупнейший завод по производству ЖБК строит новый цех

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство нового цеха для изготовления железобетонных конструкций в Дмитровском городском округе.

В настоящее время строительная готовность оценивается в 70 процентов. Подрядчик обещает сдать объект до конца 2023 года. Пока же в здании ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, идет благоустройство прилегающей территории.

Дмитровский АО «МЖБК» — крупнейший завод по производству и продаже железобетонных изделий в России с 70-летней историей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области.