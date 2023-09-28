В подмосковном Дмитрове ожидается рекордный урожай овощей

На полях ЗАО «Куликово» в Дмитровском городском округе в разгаре уборка урожая.

В этом году посажено 960 гектаров картофеля, 271 гектар моркови, 220 — капусты, 170 гектаров — столовой свеклы. Как отмечает главный агроном «Куликово» Нугзар Кокоев, урожай будет очень хороший, главное успеть его собрать до дождей.

Средняя по Подмосковью урожайность картофеля в этом году составляет 325 центнеров на гектар. В «Куликово» этот показатель — более 450 центнеров. По словам аграриев такие успехи связаны с грамотной мелиоративной работой, за счет которой в хозяйстве увеличили посевные площади под эту культуру на 300 гектаров и улучшили качество земель.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается газификация по губернаторской программе.