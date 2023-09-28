В Московской области продолжается газификация по губернаторской программе

С начала года в Подмосковье газифицировано 34 населенных пункта.

Работы ведутся по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области». Деревня Боково в Богородском городском округе стала 34-м местом на карте региона, где был реализован этот проект.

Протяженность новой ветки 7,9 километра. Благодаря этому провести газ могут более жители 172 частных домов. В настоящее время ведется прием заявок на подключение к сети и строительство. Более 60 домов уже имеют отводы от общей сети.

Как отмечает министр энергетики Московской области Александр Самарин, всего в этом году планируется построить не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более 10 тысяч человек. Во всех населенных пунктах, газифицированных по губернаторской программе, газовые сети бесплатно подводятся до границ участков жителей. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права последних двенадцати тысяч «обманутых» дольщиков восстановят до конца этого года.