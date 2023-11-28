В подмосковном индустриальном парке построили новый объект для резидентов

В индустриальном парке «Клин» возведен очередной производственно-складской комплекс. Управляющая компания получила все необходимые документы на ввод в эксплуатацию.

Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в объект превысил 850 миллионов рублей. Резиденты смогут создать здесь около 300 новых рабочих мест.

Площадь склада составляет почти 65 тысяч квадратных метров. Помимо готовых объектов, в индустриальном парке «Клин» резидентам доступны и свободные земельные участки под производственную застройку. В настоящий момент резидентами площадки уже является 21 компания, создано 1200 рабочих мест. Объем инвестиций превысил шесть миллиардов рублей.

Подобрать земельный участок для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковные бизнесмены смогут обсудить тему инвестиций на бизнес-форуме.