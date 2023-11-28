Подмосковные бизнесмены смогут обсудить тему инвестиций на бизнес-форуме
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области]
В этот четверг на территории особой экономической зоны «Дубна» одноименного округа в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» пройдет секция «Инвестиции в производство». Об этом сообщили в областном Мининвесте.
«На секции по инвестициям участники предложат к обсуждению актуальные тренды в области поддержки и кредитования предпринимателей, работающих в сфере технологичного производства. Также на мероприятии будут представлены успешные компании, которые уже развивают свое производство или планируют его расширение», — говорится в сообщении.
Участниками мероприятия станут представители различных сфер бизнеса, производственных компаний, которые планируют развиваться или находятся в поиске инвестиций, а также представители индустриальных парков, технопарков и ОЭЗ. Подробности здесь.
Отметим, что форум «Путеводитель по бизнесу Московской области» организовали Торгово-промышленная палата региона при поддержке областного Правительства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.