В подмосковном Подольске запустят производство металлоконструкций
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В городском округе Подольск создадут производство металлоконструкций и оборудования для водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.
Продукция предприятия, по замыслу организаторов, найдет широкое применение в очистных сооружениях, строительстве модульных зданий, бурении скважин.
Выбрать участок для создания нового предприятия можно на инвестиционной карте Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область занимает первое место среди российских регионов по производству сыров.