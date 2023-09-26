В подмосковном Подольске построят производство упаковочной продукции

В Подольске возведут предприятие по изготовлению упаковочной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии будет запущено производство полного цикла высококачественной упаковки для пищевых продуктов и промышленных товаров. Плановый срок готовности производства — 2025 год.

Подобрать локацию для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехове-Зуеве проверили на прочность строящийся спорткомплекс.