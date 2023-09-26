В подмосковном Орехове-Зуеве проверили на прочность строящийся спорткомплекс

Специалисты подведомственного Главгосстройнадзору Московской области учреждения «Мособлстройцнил» обследовали фасадные конструкции строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуево.

Эксперты установили, что фасад соответствует требованиям безопасности, прочности и устойчивости, а также спокойно выдержит нагрузку, вызванную ветром, снегом, осадками и другими факторами.

Спорткомплекс готов на 90 процентов, в настоящее время завершается монтаж фасада, отделка и устройство инженерных сетей. Здесь предусмотрена ледовая арена, трибуна на 230 мест, зал технической подготовки для хоккеистов, медпункт и кафе. Строительство должно завершиться до конца 2023 года.

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