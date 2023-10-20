В подмосковном Подольске запустят производство всех видов кофе

Молотый, растворимый и зерновой кофе в скором времени начнут выпускать в Подольске. Застройщик компания «Арабика» возводит здесь комплекс полного цикла производства.

Подмосковный Главгосстройнадзор в ходе профилактического визита на стройплощадку констатировал, что в настоящее время продвигаются работы по армированию и бетонированию конструкций надземной части корпуса обжарки кофе и идет подготовка к устройству несущих железобетонных колонн здания.

Через четыре года в Подольске будут производить 11,4 тысяч тонн кофе в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.