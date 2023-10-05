В подмосковном порту «Коломна» заложили киль уникального теплохода

Необычное судно спроектировано в Подмосковье для «Центра профессиональной патологии» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Строительство будет осуществлено на верфях порта «Коломна», а затем доставлено в Ханты-Мансийск. Срок поставки — 30 сентября 2025 года.

Это будет первое в России медицинское судно, изначально спроектированное для этого профиля. В конструкции и оснащении «плавучей поликлиники» будут соблюдены все необходимые санитарные требования. В ходе строительства будет задействовано около 250 работников порта «Коломна».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.