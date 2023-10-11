В подмосковном Щелкове построят завод вентиляционных установок

Резидент индустриального парка «iЩелково» готов притупить к строительству производствавентиляционных установок. Все необходимые разрешения получены.

Как отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестором выступает индивидуальный предприниматель, который инвестирует 200 миллионов рублей в строительство предприятия. Планируется организовать 20 рабочих мест для жителей городского округа. В рамках реализации проекта будет построен цех металлоштампа.

В индустриальном парке «iЩелково» в настоящий момент уже размещено 48 резидентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.