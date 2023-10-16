В подмосковном Сергиевом Посаде построили завод по производству ветпрепаратов
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор выдал компании «НВЦ Агроветзащита С-П» (Сергиево-Посадский городской округ) заключение о соответствии проектной документации производственного корпуса готовых лекарственных средств для животных
Предприятие будет выпускать ветеринарные и иные товары для домашних питомцев, продуктивных животных, птиц, рыб и рептилий. Всего более 300 наименований продукции, причем некоторые не имеют аналогов в мире. Сбыт продукции предусмотрен в 18 стран.
Новый производственный цех площадью почти две тысячи квадратных метров возведен за срок менее года.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье