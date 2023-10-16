В подмосковном Сергиевом Посаде построили завод по производству ветпрепаратов

Экономика

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

Главгосстройнадзор выдал компании «НВЦ Агроветзащита С-П» (Сергиево-Посадский городской округ) заключение о соответствии проектной документации производственного корпуса готовых лекарственных средств для животных

Предприятие будет выпускать ветеринарные и иные товары для домашних питомцев, продуктивных животных, птиц, рыб и рептилий. Всего более 300 наименований продукции, причем некоторые не имеют аналогов в мире. Сбыт продукции предусмотрен в 18 стран.

Новый производственный цех площадью почти две тысячи квадратных метров возведен за срок менее года.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье

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