В подмосковном Солнечногорске построят большой склад для хранения мяса и рыбы

В большом помещении может храниться 50 тысяч тонн мяса и рыбы. Стройка началась в июле. В настоящее время готовность объекта составляет 81 процент от общего объема работ. Идет внутренняя отделка, монтируются инженерные системы, благоустраивается территория.

В здании площадью более 16 тысяч квадратных метров будет храниться мясо и рыба. Здесь установят четыре морозильные камеры вместимостью 65,5 тысяч паллет. Единовременно на складе можно будет хранить 50 тысяч тонн замороженной продукции.

Напомним, соглашение о строительстве кластера было подписано между руководством ООО «Мультиколд» и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Первый этап реализации проекта (склад-холодильник) завершится в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове завершен ремонт дорог по национальному проекту.