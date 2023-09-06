В подмосковном Солнечногорске построят большой склад для хранения мяса и рыбы
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства склада с низкотемпературным режимом хранения в деревне Радумля городского округа Солнечногорск.
В большом помещении может храниться 50 тысяч тонн мяса и рыбы. Стройка началась в июле. В настоящее время готовность объекта составляет 81 процент от общего объема работ. Идет внутренняя отделка, монтируются инженерные системы, благоустраивается территория.
В здании площадью более 16 тысяч квадратных метров будет храниться мясо и рыба. Здесь установят четыре морозильные камеры вместимостью 65,5 тысяч паллет. Единовременно на складе можно будет хранить 50 тысяч тонн замороженной продукции.
Напомним, соглашение о строительстве кластера было подписано между руководством ООО «Мультиколд» и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Первый этап реализации проекта (склад-холодильник) завершится в октябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове завершен ремонт дорог по национальному проекту.