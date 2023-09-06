В подмосковном Чехове завершен ремонт дорог по национальному проекту

На шести трассах обновлено почти 25 километров покрытия. Благодаря голосованию на портале «Добродел» отремонтированы подъездные дороги к поселку Любучаны и деревне Коровино. Теперь проезд жителей этих деревень, сел и близлежащих СНТ к Старосимферопольскому шоссе, трассе М-2, Чехову и к социально значимым объектам стал комфортнее и безопаснее.

На всех участках также укрепили обочины. До конца ремонтного сезона будет нанесена разметка. На муниципальной сети ремонт еще продолжается.

Ранее сообщалось, что за лето ЦЦПК перевезла почти 140 миллионов пассажиров.