В подмосковном Солнечногорске запустят производство деталей для приборостроения

Подмосковный инвестор компания «Квалитет» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) вложит в проект более полумиллиарда рублей. Продукцию применяют в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, строительство начнется в третьем квартале 2024 года. Весь проект должен быть реализован в течение пяти лет.

Особенность предприятия «Квалитет» в том, что это не серийное производство, каждый проект не похож на другой, работа идет по конструкторской документации заказчика, подчеркивает генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.