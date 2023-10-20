В подмосковном Волоколамске запустили производство сыра тофу

Продукция компании поставляется практически во все рестораны азиатской кухни столичного региона. Помощь в подборе помещения для нового производства оказала Корпорации развития Московской области (КРМО).

Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на первом этапе объем инвестиций в проект превысил 25 миллионов рублей. Производственные мощности позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска создали 20 новых рабочих мест. Для решения кадрового вопроса компания планирует приглашать на практику студентов — будущих технологов.

Компания «Стимул» производит сыр «тофу» на основе соевого молока уже десять лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье. В Волоколамске будет безотходное предприятие полного цикла подчеркивает коммерческий директор компании Ярослава Серова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.