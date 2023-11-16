В подмосковном Воскресенске растут объемы экономической деятельности

Крупные и средние производства за девять месяцев 2023 года отгрузили товаров, выполнили работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 72,6 миллиарда рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 103,8 процента. Как отметили в Министерстве экономики и финансов Московской области, основной рост экономики обеспечен за счет строительства (+12,1 процента) и обрабатывающих производств (+2,1 процента).

Выросла и средняя зарплата. За восемь месяцев она достигла 70,9 тысяч рублей. Рост к аналогичному периоду 2022 года составил 17,9 процента.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Китай. Глава региона отмечал, что цель поездки была связана с экономикой, бизнесом и предприятиями.