В подмосковных Люберцах достроен второй склад масштабного комплекса

Главгосстройнадзор Московской области выдал итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации застройщику ООО «Орбита».

Склад площадью 9,3 тысячи квадратных метров возвели на 23-м километре Новорязанского шоссе. Помещения предназначены под сдачу в аренду отечественным предпринимателям. Третий оставшийся склад на 9,7 тысяч квадратных метров предполагается завершить в декабре 2023 года. Будет создано порядка 350 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции в проект составили более двух миллиардов рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье.