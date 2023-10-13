В подмосковных Люберцах запущено производство сыровяленых колбас
Фото: [Наталья Лымарь]
Субсидия из бюджета городского округа Люберцы помогла сыроварне DolceLatte открыть линию по производству сыровяленой колбасы.
Как отмечает предприниматель Кирилл Шаршуков, если бы не было поддержки, ему бы пришлось забирать средства из оборота и потом мелкими шагами достигать прежнего уровня. Субсидии на приобретение оборудования позволяют намного ускорить этот процесс.
«В Европе такой поддержки нет», — подчеркивает Кирилл.
В коллективе DolceLatte трудится около 30 человек. Продукция компании реализуется в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове и других городах. Пока основные покупатели — это сырные лавки и рестораны. В планах войти в торговые сети и развиваться дальше.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что компании из Подмосковья вошли в число лучших экспортеров страны.