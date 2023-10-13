В подмосковных Люберцах запущено производство сыровяленых колбас

Как отмечает предприниматель Кирилл Шаршуков, если бы не было поддержки, ему бы пришлось забирать средства из оборота и потом мелкими шагами достигать прежнего уровня. Субсидии на приобретение оборудования позволяют намного ускорить этот процесс.

«В Европе такой поддержки нет», — подчеркивает Кирилл.

В коллективе DolceLatte трудится около 30 человек. Продукция компании реализуется в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове и других городах. Пока основные покупатели — это сырные лавки и рестораны. В планах войти в торговые сети и развиваться дальше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что компании из Подмосковья вошли в число лучших экспортеров страны.