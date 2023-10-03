В подмосковных Мытищах построят крупный фермерский рынок

Компания «Рынок Подмосковья-1» инвестировала в строительство торговой площадки для фермеров 78 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное Министерство жилищной политики.

Рынок построят на территории 1400 квадратных метров в несколько этапов. Здесь будут торговать свежими овощами и фрукты из фермерских хозяйств. Дополнительно появятся 15 рабочих мест. По предварительным данным, комплекс возведут на улице Колпакова.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжается строительство тротуаров.