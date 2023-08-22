В подмосковных Серебряных Прудах идет сбор голубики

Плантация сделана по типу конвейера — сначала созревают ранние сорта, потом поздние. Год назад было собрано 20 тонн крупной, отборной ягоды. И на этот раз фермеры ждут отменного урожая. Но не голубикой единой. В ходе реализации находится проект по выращиванию жимолости. Для этого в хозяйстве отведено два гектара земли.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове строится школа со стадионом для всех желающих заниматься спортом.