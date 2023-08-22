В подмосковном Дмитрове строится школа со стадионом для всех желающих заниматься спортом

В микрорайоне № 5 Дмитрова возводится общеобразовательная школа на 1 100 мест. Ее особенность в том, что на территории будет стадион, где смогут заниматься спортом все желающие.

Строительство ведется в рамках программ «Модернизация школьных систем образования» и «Открытый стадион». В настоящее время идут монолитные работы.

В новом учебном заведении создадут отличные условия для развития всех образовательных направлений, но физическая культура и спорт выделяются особо. На территории будет стадион с футбольным полем, на котором уложат всепогодный газон. Рядом расположатся площадки для баскетбола и волейбола. Кроме того, в самом здании оборудуют два больших спортивных зала.

Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Его открытие позволит разгрузить соседние школы и лицеи и наладить обучение в одну смену.

Сдача объекта запланирована в первом квартале 2024 года.

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