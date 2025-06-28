В Подольске за первый квартал 2025 года в округ привлекли более 50 млрд руб.

По ключевым социально-экономическим показателям развития Подольск входит в пятерку лучших муниципалитетов Московской области. Важнейшим показателем является объем привлеченных инвестиций. Только за первые три месяца текущего года в городской округ поступило свыше 50 млрд руб., что шестикратно превышает показатели 2024 года, сообщили в администрации округа.

На территории округа успешно функционируют индустриальные парки «Коледино», «Валищево», «Сынково» и «Подолье». Их заполненность составляет почти 90%, что соответствует примерно 390 предприятиям, обеспечивающим работой более 45 тыс. человек.

В настоящее время идет строительство еще четырех площадок. Ключевым проектом является индустриальный парк «Южный». По словам главы Городского округа Подольск Григория Артамонова, до 2028 года в его развитие будет вложено более 15 млрд руб. и будет создано 7 000 новых рабочих мест.

Глава округа также подчеркнул, что в активной фазе реализации находятся 69 инвестиционных проектов, из которых 6 уже успешно завершены. Задача местных властей — всемерно поддерживать предпринимателей, стремящихся оперативно наладить производственный процесс.

Особое внимание уделяется компаниям, демонстрирующим быстрый рост и требующим расширения производственных площадей, которым своевременно предоставляются участки под строительство новых предприятий.

Семь инвестиционных проектов уже воспользовались такими мерами поддержки, как получение земли без проведения торгов и программа «Земля за 1 рубль». В округе активно развиваются различные отрасли, от пищевой промышленности до высоких технологий.

Подольск — территория роста и благоприятных возможностей для развития бизнеса. Администрация округа намерена и в дальнейшем оказывать индивидуальную поддержку каждому инвестору.

Ранее сообщалось, что гимназия имени Подольских курсантов приготовилась к новому учебному году.